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В РФ украинских моряков ознакомили с новыми экспертизами

Сегодня, 18:04 citynews.net.ua | Напечатать

В России следователи произвели ознакомление адвокатов и троих украинских моряков в РФ с постановлениями о назначении новой технической экспертизы.

Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.

Полозов сообщает, что моряков Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско ознакомили с постановлениями о назначении новой технической экспертизы по работоспособности артиллерийских установок МБАК "Никополь" и МБАК "Бердянск".

"В ходе следственных действий адвокаты заявили ходатайства о приобщении доклада УВКПЧ ООН, в котором захваченные моряки признаются наделенными статусом военнопленных. В ближайшие две недели с постановлениями о назначении технической экспертизы будут ознакомлены все 24 военнопленных украинских моряка и их адвокаты", - сообщил адвокат.

Напомним, ранее в РФ ознакомили всех моряков с постановление о психиатрической экспертизе, что нарушает права военнопленных.

Отметим, что украинские моряки попали в плен в РФ после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В РФ моряков обвинили в "незаконном пересечении границы". Ряд стран, среди которых ЕС, США, Британия, Франция, Литва, неоднократно призывали РФ освободить моряков. Несмотря на это, суд в Москве продолжает держать военнопленных под стражей.


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