Представительство ЕС в ОБСЕ призвало РФ допустить врачей к Грибу

Представительство Европейского Союза при ОБСЕ выразило обеспокоенность приговором украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В заявлении говорится, ЕС ожидает, что Гриб будет немедленно освобожден и "получит доступ к специальному лечению, в котором нуждается".

"Украинские врачи должны быть допущены к нему, как того требовал Европейский суд по правам человека", - заявляют в представительстве.