Из-за взрывов в Кропивницком объявили подозрение двум лицам

Из-за взрывов в Кропивницком объявили подозрение двум лицамСегодня, 12:24
По факту масштабных взрывов в Кропивницком на газозаправочной станции двум лицам объявили подозрение в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.
Сообщается, что сейчас прокуратура готовит в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей. Подозрение объявили руководителю ООО "Элан-Ви" и главному инженеру этого предприятия.
Напомним, в прокуратуре ранее сообщали причину взрывов. Взрывы в Кропивницком на газозаправочной станции произошли из-за нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа.