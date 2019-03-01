Из-за взрывов в Кропивницком объявили подозрение двум лицам

По факту масштабных взрывов в Кропивницком на газозаправочной станции двум лицам объявили подозрение в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Сообщается, что сейчас прокуратура готовит в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей. Подозрение объявили руководителю ООО "Элан-Ви" и главному инженеру этого предприятия.

Напомним, в прокуратуре ранее сообщали причину взрывов. Взрывы в Кропивницком на газозаправочной станции произошли из-за нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа.