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В Днепре на взятке задержали начальника миграционной службы

Сегодня, 16:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Днепре на взятке задержали начальника миграционной службыСотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона разоблачили на взятке начальника одного из районных отделов в Днепре Главного управления Государственной миграционной службы в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, оперативники спецслужбы установили, что госслужащий требовал от местной жительницы 3 тыс. долларов за содействие в снятии ареста с недвижимого имущества. За указанную сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения сотрудником правоохранительного органа, который является уполномоченным лицом на выполнение функций государства.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после получения всей суммы неправомерной выгоды.


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