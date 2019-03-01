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Украинским самолетам выделили радиочастоты для спутниковой связи

Сегодня, 16:03 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров обнародовал постановление №251 о выделении радиочастот для работы спутниковой радиосвязи на борту самолетов.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Правительство осуществило очередной пересмотр Национальной таблицы распределения полос радиочастот Украины и Плана использования радиочастотного ресурса Украины. В частности, выделены отдельные полоса частот для функционирования радиолокационной станции «Днепр», расположенной в г. Мукачево, спутниковой радиосвязи на бортах воздушных судов и внесены новые стандарты в соответствии с актами ЕС», - говорится в сообщении.

Принятие постановления дает украинским авиаперевозчикам конкурентные преимущества за счет расширения услуги доступа к сети Интернет, которые получают пассажиры на борту воздушных судов. Государственное космическое агентство Украины получает возможность сотрудничать в космической отраслью с аналогичными структурами в Европе и Азии. Кроме того, принятие постановления гармонизирует радиочастотный спектр для использования устройств короткого радиуса действия


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