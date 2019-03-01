Прокуратура назвала причину взрывов в Кропивницком

В прокуратуре Кировоградской области отметили, что взяли на контроль ход досудебного расследования по взрывам в Кропивницком.

"Установлено, что чрезвычайное происшествие произошло на прилегающей к газовой заправочной станции территории и не связано с ее деятельностью. Масштабные взрывы стали следствием нарушения техники безопасности во время транспортировки и перекачки газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн", - говорится в сообщении