На полигоне под Черниговом ранен военный

На полигоне в пгт Гончаровское под Черниговом в результате взрыва ранен один военный.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север".

"Сегодня в пгт Гончаровское на общевойсковом полигоне оперативного командования "Север" двое военнослужащих во время осмотра территории нашли неизвестный взрывоопасный предмет. Нарушив правила безопасности.., один из военных взял в руки предмет и отбросил его. В результате произошел взрыв. Один военный получил телесные повреждения средней тяжести. Был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказана медицинская помощь и его жизни ничего не угрожает. Второй военнослужащий остался невредимым", - отмечается в сообщении.

По указанному факту назначено служебное расследование.