Суд в оккупированном Крыму арестовал 9 из 24 крымских татар

Суд оккупантов отправил под арест еще четверых крымскотатарских активистов, подозреваемых в причастности к деятельности «Хизб ут-Тахрир», признанной в России и аннексированном ею Крыму террористической организацией.

Об этом сообщил адвокат Сейрана Муртазы, Айдер Азаматов, передает Крым.Реалии.

Эрфану Османову, Сейрану Муртазе, Серверу Газиеву и Меджиту Абдурахманову избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО Симферополя до 15 мая.

«Защита ходатайствовала о домашнем аресте. Мы планировали доставить в суд документы на дом, чтобы были основания для избрания соответствующей меры пресечения. Однако суд отказал и по ходатайству следователя арестовал моего подзащитного на один месяц и 19 суток - до 15 мая», - рассказал адвокат.

Ранее Киевский райсуд Симферополя арестовал пятерых крымских татар, у которых силовики провели обыск в среду утром – Тофика Абдулгазиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархата Базарова и Сейтвели Сейтнабдиева.

Судебные заседания в отношении остальных 11 крымских татар, задержанных по второму симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир», ожидаются 28 марта.