Председателя сельсовета на Донетчине арестовали за сепаратизм

Голове Новолуганского сельского совета Бахмутского района Донецкой области сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в апреле-мае 2014 года Новолуганский сельский голова, будучи представителем власти, организовал на территории поселков Новолуганское, Травневое, Семигорье и Доломитное Бахмутского района проведение незаконного референдума по поддержке государственной самостоятельности так называемой «ДНР».

Так, подозреваемый с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, назначил «участковую избирательную комиссию», работу которой он в дальнейшем лично контролировал и координировал.

Находясь на «избирательном участке», злоумышленник периодически осуществлял сбор данных о ходе голосования и количестве проголосовавших, организовал выездное голосование на территории указанных населенных пунктов и доставил бюллетени и протокол с результатами «референдума» представителям «территориальной избирательной комиссии» в Бахмуте.

Краматорский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.