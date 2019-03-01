Помпео анонсировал «дополнительные меры» против агрессии РФ в Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео надеется, что в ближайшие дни он сможет объявить о дополнительных мерах для противодействия российской агрессии в Украине.

Об этом он заявил в Палате представителей конгресса США.

«На следующей неделе я надеюсь, что когда наши коллеги из НАТО будут в городе, мы сможем объявить очередную серию действий, которые мы будем осуществлять совместно, чтобы противопоставить действиям России в Крыму и Азовском море», - заявил Помпео, передает Радио Свобода.

Члены НАТО соберутся в Вашингтоне 4 апреля, чтобы отметить 70-летие основания альянса.