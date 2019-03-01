Пожар на автостоянке в Кропивницком: есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате пожара на автостоянке в Кропивницком вечером 27 марта, - сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27 марта в 20 ч. в г. Кропивницкий по ул. Киевской на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа возник пожар с последующими взрывами, в результате чего пострадали три человека, которые с ожогами разной степени тяжести госпитализированы" – говорится в сообщении.

В 22:45 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.

Огонь уничтожил четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля, а также кровля неэксплуатируемого здания на площади 200 кв. м.

Причина пожара устанавливаются.