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В МВД напомнили, что запрещено делать до и во время выборов

Вчера, 13:40 citynews.net.ua | Напечатать

За два дня до дня голосования на выборах Президента нельзя публиковать результаты социологических опросов.

Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает Укринформ.

"Мы напоминаем также, что за два дня до дня голосования нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения, в том числе и социологических опросов. Мы напоминаем о дне тишины, который есть в украинском законодательстве, и в день тишины нельзя осуществлять агитацию, включая публичную, не говоря уже об агитации через СМИ", - сказал Варченко.

По его словам, "мы бы посоветовали в день тишины субъектам политического процесса отказаться от каких-либо упоминаний в СМИ в виде фильмов, интервью, акций".

Отдельно он подчеркнул, что, "если и произошло какое-то нарушение, которое обошли вниманием, то эти случаи являются действительно исключениями, их немного".

В то же время Варченко отметил, что избиратель в день голосования не должен делать фото и видео в кабинке для голосования, демонстрировать избирательный бюллетень на участке.

"Избирательный бюллетень - это не сувенир, который можно забрать домой и повесить в рамку. Если вы забираете избирательный бюллетень домой, то вы рискуете, в частности, иметь ограничение свободы", - добавил советник.

Варченко подчеркнул, что, если лицо забирает бюллетень с участка с целью осуществить какие-то "избирательные карусели" или искажение волеизъявления избирателей, "то вы уже рискуете попасть в организованную группу, и, соответственно, до 5-7 лет лишения свободы".


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