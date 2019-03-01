Должников за коммуналку могут лишить субсидий наличными

В Министерстве социальной политики допустили возвращение к безналичным субсидиям тем получателям, которые задолжали за коммуналку.

Об этом рассказал глава министерства Андрей Рева во время брифинга во вторник, сообщает 112 Украина.

«Я думаю, мы внесем изменения в постановление, и тот, кто допускал просрочку оплаты, имея на руках деньги, они будут в течение следующего года будут получать субсидии в безналичной форме. Потом, если все будет нормально, они могут перейти снова на наличную форму», - сказал Андрей Рева.

На данный момент порядок прописан таким образом, что в случае накопления долгов гражданам откажут в субсидии на следующий период.