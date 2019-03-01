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Генштаб ВСУ создает командование сил логистики по стандартам НАТО

Вчера, 17:56 citynews.net.ua | Напечатать

До конца 2020 года спланировано создание командования сил логистики Вооруженных Сил Украины как единой военно-организационной структуры в соответствии со стандартами НАТО.

Об этом заявил начальник Главного управления логистики - заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Иван Гаврилюк сегодня, 26 марта, во время брифинга на тему «Современное состояние и перспективы развития системы логистического обеспечения Вооруженных Сил Украины».

На сегодня в Генштабе ВСУ продолжается работа над отработкой проектов установок по логистическому обеспечению и начата разработка руководящих документов нижнего уровня: видовых руководств и руководств по функциональным направлениям логистического обеспечения со сроком исполнения до конца 2020 года.

По словам Гаврилюка, с целью законодательного урегулирования создания и функционирования единой системы логистического обеспечения сил обороны во время выполнения ими задач обороны государства, Минобороны в инициативном порядке разработан законопроект, предусматривающий внесение изменений в Законы Украины «О национальной безопасности Украины» (части второй статьи 16) и «Об обороне Украины» (статьи 9 и 1) по определению термина «логистическое обеспечение» и наделение Кабинета Министров полномочиями определять порядок выполнения мероприятий логи ого обеспечения сил обороны во время выполнения ими задач обороны государства.

Таким образом, до конца 2020 года предполагается перевести Командование Сил логистики на штат как единую военно-организационную структуру, чем полностью выполнить одну из задач оборонной реформы.


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