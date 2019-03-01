Стало известно число украинцев, страдающих от эпилепсии

Министерство здравоохранения заявляет, что около 100 тысяч людей в Украине страдают от эпилепсии.

Об этом сообщается в Facebook министерства.

Так, эпилепсия - это хроническое расстройство мозговой деятельности, которое характеризуется приступами в виде судорог.

В Минздраве назвали число украинцев, страдающих от эпилепсии

"Около 50 миллионов человек во всем мире живут с эпилепсией, а в Украине - около 100 тысяч людей с эпилепсией... Признаки нападений зависят от того, в какой области мозга начинаются нарушения. Могут возникать временные симптомы: потеря ориентации или сознания, нарушение двигательных функций, органов чувств (зрение, слух и вкус), изменения настроения и другие", - сказано в сообщении.

В Минздраве также рассказали о правильной первой помощи человеку с эпилепсией во время приступа.

"Перевернуть человека на бок, положить что-то мягкое под голову, чтобы избежать травмы", - отметили в министерстве.

Кроме того, в Минздраве подчеркнули, что во время нападения человеку с эпилепсией не надо ничего класть в рот или пытаться остановить приступ, он должен пройти сам.