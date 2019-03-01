Денисова: Украинцу Грибу необходимо дополнительное медобследование и операция

Объявления голодовки украинским политзаключенным Павлом Грибом угрожает его жизни, ведь политзаключенный находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Она подчеркнула, что украинцу необходимо дополнительное медицинское обследование и дальнейшая хирургическая операция.

"Я направила обращение и все необходимые медицинские исследования, которые подтверждают тяжелое состояние Павла, к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Сейчас она владеет всей необходимой информацией и знает, что неоказание необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла", - написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что в очередной раз призвала Москалькову вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи