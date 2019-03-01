В Чехии судят военнослужащего за вероятное участие в боях за «ДНР»

В Чехии началось рассмотрение дела чешского военнослужащего Эрика Эшту по подозрению в участии в боевых действиях в составе группировки «ДНР».

Об этом сообщает «Радио Прага».

По данным следствия, Эшту служил в «Республиканской гвардии ДНР».

«Он патрулировал окопы, чистил оружие, грузил материал, сторожил въезд на рынок, где проживали боевики Республиканской гвардии, а также обстреливал противников ДНР, поставив тем самым под угрозу жизнь граждан Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что через месяц после возвращения на родину, он поступил в армию Чешской Республики.

Эшту в зале суда заявил, что в Украину он отправился в познавательных целях, чтобы посмотреть места, откуда родом его супруга, а в камуфляже и с оружием в руках он фотографировался на память.