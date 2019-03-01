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Украинцам сняли ограничение по монетизации льгот на проезд

Вчера, 14:14 citynews.net.ua | Напечатать

Окружной административный суд Киева отменил ограничение Кабинета министров по монетизации льгот на проезд. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что истец подал в суд и требовал отменить пункты порядка, которые определяли, что размер ежемесячной наличной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте в области (или Киеве) на 30 поездок. Истец также ссылался на то, что эти пункты ограничивают его право на льготный проезд именно 30-ю бесплатными поездками.

Суд признал противоправными и недействительными указанные пункты порядка монетизации льгот на проезд, утвержденного соответствующим постановлением Кабмина. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.


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