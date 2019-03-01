В Ужгороде спасли женщину, которая хотела свести счеты с жизнью

В Ужгороде на улице Мукачевская возле железнодорожного моста сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Максим Бойко спас женщину, которая хотела покончить с собой.

Он обратил внимание на нее из-за двух человек в соседней многоэтажке, которые снимали происходящее на видео, сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

Инцидент произошел вчера, 25 марта, около 19:00, когда мужчина возвращался с работы. Женщину он увидел на самом верху недостроенного четырехэтажного здания.

Сотрудник ГСЧС поднялся наверх, говорил с женщиной, а когда она попыталась спрыгнуть – успел схватить.

Сейчас потерпевшая находится с полицией.