Глава ЦИК не исключает задержек в подсчете голосов на выборах президента

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук не исключает задержек в подсчете голосов по результатам голосования на выборах Президента Украины 31 марта.

Об этом она рассказала в интервью газете "Сегодня", опубликованном в понедельник, 25 марта.

“Бесспорно, могут возникнуть задержки, потому что если будет установлен факт правонарушения, требующий совершения определенных процессуальных действий, даже мы это обсуждали с правоохранительными органами – в отношении там доступа к избирательной документации, такое – оно может приостановить работу комиссии”, - сказала она.

Кроме того, Слипачук отметила, что задержки возможны также из-за “простого человеческого фактора” или в случае силового противостояния.

“Очень простой человеческий фактор, который может сыграть определенную роль, да. Опять же, если будет разыгран какой-то такой силовой сценарий, это может сбить работу комиссии”, - подчеркнула она.

При этом Слипачук акцентировала, что официальные наблюдатели должны “не тянуть” с фиксированием нарушений и вызывать, при необходимости, представителей правоохранительных органов.

Глава ЦИК также отметила, что сложностей в работе избирательных комиссий добавляет количество кандидатов в президенты — 39: “Даже раскладывать эти бюллетени в соответствии со всеми получившими голоса”.