МИД: Незаконный приговор Павлу Грибу нарушает его право на жизнь

МИД выразил решительный протест в связи с неправомерным решением суда РФ об осуждении гражданина Украины Павла Гриба до 6 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в принуждении к террористическим действиям.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Считаем, что этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека - в том числе право на справедливый суд и право на жизнь. Вследствие приобретенных тяжелых заболеваний и тяжелого состояния П.Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в негуманных условиях российской пенитенциарной системы ... Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД призвали международное сообщество усилить давление на государство-агрессора Российскую Федерацию с целью прекращения грубого нарушения прав человека и освобождения незаконно осужденного гражданина Украины П.Гриба.

"Украина продолжает применять все возможные политико-дипломатические рычаги для освобождения Павла и других граждан Украины, незаконно осужденных по политическим мотивам на территории Российской Федерации и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь", - заверили в МИД.