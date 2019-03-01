На кладбище в Харькове нашли тело младенца

21 марта на городском кладбище на улице Академика Павлова в Харькове обнаружили умершего мальчика в возрасте до 1 месяца, сообщает пресс-служба полиции.

В 18:44 в Московский отдел полиции поступило сообщение от 54-летнего жителя города. Мужчина сообщил, что во время сбора мусора и металлолома на кладбище у мусора обнаружил в полиэтиленовом пакете тело младенца.

На месте происшествия обнаружено тело мальчика в возрасте до 1 месяца. Ребенок был обмотан в фрагмент ткани красного цвета, завернут в полимерный пакет черного цвета и обмотан скотчем.

Тело младенца направлено в морг для установления причины смерти.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и лица, причастные к преступлению, устанавливаются