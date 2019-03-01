В Украине сократилось количество фальшивых гривен

За 2018 год количество подделанных банкнот национальной валюты сократилось почти на треть.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В прошлом году изъяли из оборота поддельные банкноты на 0,00025% их общего количества, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 0,00036%. То есть, на миллион настоящих банкнот в минувшем году приходилось около 2,5 штуки подделок, в 2017 году - 3,6 штуки.

По итогам 2018 года количество подделанных банкнот гривны сократилось на 30% по сравнению с годом ранее, а сумма подделок - на 41%.

Также отмечается, что 99% изъятых из обращения поддельных банкнот приходились на банкноты номиналами 500 гривен (46% от общего количества), 100 гривен (27%), 50 гривен (15%), 200 гривен (11%).

Поддельные банкноты национальной валюты изготавливались с использованием струйных и лазерных принтеров, сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли, а также автозаправочных станций.

Среди изъятых из оборота фальшивых банкнот иностранной валюты преобладали доллары (78% от общего количества), евро (17%) и российские рубли (4%). В большинстве случаев злоумышленники подделывали банкноты в 100 долларов, 50 и 200 евро, а также 5 тыс. российских рублей.