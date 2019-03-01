В оккупированной Ждановке мужчина с муляжом гранаты угрожал взорвать больницу

Житель оккупированной Ждановки явился с муляжом гранаты в местную больницу и угрожал сотрудникам медучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МВД ДНР», которое действует на подконтрольной боевикам территории Донецкой области.

Отмечается, что в воскресенье 58-летний мужчина пришел в центральную горбольницу Ждановки в поисках работы.

Медработники сказали ему прийти по этому вопросу в понедельник. В ответ злоумышленник достал из кармана предмет, внешне похожий на гранату, и стал угрожать взорвать сотрудников учреждения, если его не примут на работу.

Медики вызвали так называемую «полицию», мужчину задержали. Как было установлено, предметом угроз являлся муляж гранаты.

По «законам» «ДНР» злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы