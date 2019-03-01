Канада продолжит свою военную учебную миссию на 200 человек в Украине до марта 2022 года. Об этом говорится в заявлении канадского правительства, передает «Голос Америки».

«Текущая нестабильность в регионе подчеркивает важность и актуальность военной миссии Канады», - говорится во заявлении.

Отмечается, что учения «непосредственно помогают украинским силам обороны и безопасности поддерживать внутреннюю безопасность и территориальную целостность».

Канадские войска, впервые прибыли в Украину в сентябре 2015 года. Было подготовлено более 10 800 членов украинских сил безопасности, говорится в сообщении. Канадские войска являются частью большой миссии в Украине, в которую входят США, Великобритания, Литва, Польша и Швеция.