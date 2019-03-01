В Минздраве планируют отменить выплаты за пациентов, не подписавших декларации с семейными врачами

В Минздраве планируют отменить финансирование медучреждений за пациентов, которые не подписали декларации с семейными врачами, терапевтами или педиатрами.

Об этом заявил заместитель министра Минздрава Павел Ковтонюк, сообщает "Укринформ".

"Есть проект постановления об отмене выплат по так называемым “красным” спискам (за пациентов, проживающих на территории обслуживания учреждения, но еще не подписавших декларацию о выборе врача - ред). Все высвободившиеся средства направят на оплату за тех пациентов, которые выбрали своего врача. Это стимулирует пациентов определяться и подписывать декларации с теми врачами и в тех заведениях, где им предоставят лучший сервис. Такие заведения справедливо получат больше средств. Проект постановления вывешен на общественное обсуждение", - отметил Ковтонюк.

Он подчеркнул, что переход на новую модель финансирования происходил постепенно, чтобы дать возможность пациентам выбрать врача, а медучреждениям перестроить работу.

"С июля 2018 года медучреждения получали по договорам с НСЗУ одновременно выплаты за пациентов, которые подписали декларации с врачами медучреждения, и за пациентов, проживающих на территории обслуживания учреждения, но еще не подписали декларацию о выборе врача", - сказал Ковтонюк.

По его словам, если государство отменит выплаты за пациентов по “красным спискам”, медучреждения с высоким уровнем заключения деклараций не почувствуют разницы в оплате.

"Заведения первички, которые еще недостаточно поработали для подписания деклараций, должны будут активнее это делать. Лидеры по подписанию деклараций - Винницкая (1,2 млн, 77,29%), Сумская (803 тыс., 73,53%) и Хмельницкая (925,7 тыс., 72,72%) области. Государство больше не содержит медицинские заведения первички, а оплачивает предоставление конкретного перечня медицинских услуг с налогов, которые платит каждый в стране", - подчеркнул Ковтонюк.

По его словам, эффективные медучреждения благодаря новой модели финансирования теперь получают значительно больше денег, чем по старым механизмам. "Бюджет медучреждения напрямую зависит от количества пациентов. Как работает принцип "деньги идут за пациентом"? Человек выбирает своего врача, а Национальная служба здоровья оплачивает денежные средства по договору в то заведение, где работает врач”, - отметил Ковтонюк.

Он также подчеркнул, что украинцы очень активно выбирают врачей.

"Уже 26 млн украинцев, две трети населения страны — выбрали своих врачей всего за год с начала национальной кампании", - сказал Ковтонюк.