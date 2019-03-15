В Киеве демонтируют Шулявский мост Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать В Киеве начались работы по демонтажу Шулявского путепровода. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян. Движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано по прилегающим улицам. Другие новости по теме: В Киеве кусок облицовки с путепровода упал на девушкуИз-за Шулявского моста уволят зама Кличко и главу Соломенской РГАВ Киеве на выходные перекроют движение по проспекту ПобедыВ Оболонском районе Киева до 19 августа ограничат движение на ул. Автозавод ...В связи с ремонтом путепровода в Луганске изменятся маршруты движения город ...