Между Киевом и Ужгородом возобновили авиасообщение

Международный аэропорт «Ужгород» после длительного простоя возобновил прием регулярных рейсов, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодня впервые за несколько лет прибыл регулярный авиационный рейс. Прибыли первые пассажиры. Я думаю, что этот день должен стать знаковым для Закарпатья, для Ужгорода и для всей Украины», - сказал Президент во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

Порошенко отметил, что министр инфраструктуры Владимир Омелян и председатель областной государственной администрации Геннадий Москаль должны повести соответствующую работу для увеличения интенсивности регулярных рейсов. Также Президент сообщил, что по его поручению министр обороны провел переговоры со своим словацким коллегой, поскольку должны быть решены вопросы безопасности полетов. Также этот вопрос обсуждался на уровне премьер-министров Украины и Словакии.

Глава государства отметил, что еще несколько месяцев назад его супруга Марина посещала Закарпатье с рабочей поездкой и на дорогу потратила около 14 часов.

Он напомнил, что из-за того, что Словакия вошла в европейское авиационное пространство, ей запретили самостоятельно предоставлять разрешения на использование авиапространства, поэтому регулярные полеты в Ужгород были отменены.

«Я считаю, что это абсолютно неприемлемо», - сказал Порошенко и подчеркнул важность делать все, чтобы эти почти 900 км, которые отделяют Ужгород и Киев, можно было преодолеть за несколько часов.

«Очень важно, что состоялся первый рейс. Первый рейс для тех, кто ездит в Киев и Ужгород. Первый рейс для туристов, так как Закарпатье может многое предложить туристам», - сказал Порошенко.