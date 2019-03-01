В список наблюдателей ОБСЕ на выборы в Украине попали 24 россиянина

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 россиянин в состав миссии краткосрочных наблюдателей на выборах 2019. Об этом сообщил пресс-секретарь бюро Томас Раймер, сообщают росСМИ.

Сообщается, что список уже направлен в Центральную избирательную комиссию Украины.

"БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами в Украине. В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей", - отметил Раймер.