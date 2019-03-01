Доброполье претендует на грант по созданию жилья для переселенцев

Доброполье участвует в конкурсе субпроектов по созданию жилья для внутренне перемещенных лиц, - сообщает городской совет.

Отмечается, что в рамках конкурса от Украинского фонда социальных инвестиций будут отобраны объекты, на базе которых можно создать условия для проживания ВПЛ, которых в настоящее время в Доброполье зарегистрировано более 8 тысяч.

Для участия в конкурсе после общественных обсуждений было подано общежитие по адресу: переулок Строительный, 2.

В случае победы город имеет право подать еще один объект социальной сферы для ремонта за счет средств гранта правительства Германии. В Доброполье это будет детский сад "Сказка".

Максимальный бюджет каждого субпроекта не должен превышать эквивалента 500 000 евро.

Конкурс проводится в рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры, УФСИ VI», который финансируется Правительством Федеративной Республики Германии через Германский банк развития КfW.