Украина проведет испытания новых ракетных комплексов в приграничном с РФ регионе

Украина проведет испытания новых разработок ракетных систем на полигонах Черниговской области.

Об этом заявил сообщил президент Украины Петр Порошенко во время поездки в регион, пишут Новости Донбасса

«Очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить здесь, на Черниговской земле», — сказал он.

Он напомнил, после того, как Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в ответ на что США также прекратили действие этого документа, у Украины возникли новые возможности в разработке и производстве отечественного высокоточного ракетного вооружения.