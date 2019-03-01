В оккупированном Крыму зафиксирован выброс химических веществ

Во временно оккупированном Красноперекопске зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК, - ред.) хлористого водорода в воздухе в 4,4 раза на минувшей неделе.

Об этом свидетельствуют данные так называемого Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Содержание оксида углерода в воздухе Красноперекопска превысил ПДК в 1,06 раза.

Повышение содержания вредных веществ в воздухе зафиксировали также в Армянске, где содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода - в 1,8 раза.

В Симферополе по данным наблюдений трех стационарных постов (определяемые показатели — взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид) наблюдались превышения ПДК по: оксиду углерода — 1,66 ПДК; взвешенным веществам – 1,6 ПДК.

В Севастополе также отмечалось превышение предельно допустимой концентрации хлористого водорода в воздухе в 1,4 раза.