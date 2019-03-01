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На Донетчине спасли собаку, которая 1,5 года провела в колодце теплотрассы

Сегодня, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Дружковке волонтеры «Kyiv Animal Rescue Group» спасли собаку, которая полтора года провела в колодце теплотрассы.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

В колодец теплотрассы животное попало еще щенком.

«Успешно завершена спасательная экспедиция команды спасения животных в город Дружковка (Донецкая область). В экспедиции приняло участие 5 спасателей (включая стажера и добровольного помощника). По полученной информации в колодце теплотрассы полтора года прожила собака. Собака упала в люк еще щенком, при попытках ее достать- уходила в узкие трубы. Ее кормили, но не могли поднять даже силами МЧС», – сказано в сообщении.

Отмечается, что о ситуации стало известно еще в декабре прошлого года, но сначала спасатели пытались дать всевозможные консультации местным жителям по самостоятельному извлечению собаки, а когда это не принесло успехов, начали подготовку экспедиции.

На Донетчине спасли собаку, которая 1,5 года провела в колодце теплотрассы

«Так как все люди, спускавшиеся в колодец, утверждали, что короб, в который уходит собака, узок и непроходим для человека, инженерами команды была разработана ловушка – дверца, скользящая по рамке на роликах, которую планировалось установить на выход из трубы и закрыть дистанционно при появлении собаки в камере. После прибытия было установлено, что собака уходит из камеры в короб, по которому может проползти человек, и который заканчивается тупиком через 10 метров от входа. Другие выходы из камеры были предусмотрительно заделаны заранее», – рассказали в организации.

В систему спустились три человека: двое остались в камере, а один пополз в короб, к собаке. Подойдя к собаке, он выгнал ее в камеру, где ее успешно пересадили в переноску и подняли на поверхность.

На Донетчине спасли собаку, которая 1,5 года провела в колодце теплотрассы

«Вся операция заняла не более получаса, но из-за больших расстояний и плохих дорог экспедиция продолжалась более двух суток. После подъема на поверхность собака была доставлена в Мирноград на домашнюю передержку для социализации. После социализации собаку, вероятно, передадут женщине, которая ее кормила все эти полтора года», – отметили в организации.

Ранее на странице Всеукраинской горячей линии «Добрый дом» сообщалось, что все время, пока собака находилась в колодце теплотрассы, ее кормила 80-летняя жительница Дружковки. Пожилая женщина на веревках спускала в люк еду и воду.


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