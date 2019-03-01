Украинцев призвали отказаться от пластиковой посуды в Великий пост

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак призвал украинцев ограничивать использование одноразовой посуды, пакетов и пластиковых упаковок в повседневной жизни и поощрять других делать выбор в пользу вещей, пригодных для многократного использования.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он предложил по примеру США и Великобритании призвал присоединиться к челенджу #giveupplasticforlent или #Великий_пост_без_пластика и отказаться от использования одноразового пластика в период с 11 марта по 27 апреля, а также 28 апреля во время празднования Пасхи.

«Эта идея принадлежит церквям Великобритании и США. Местные священники призвали прихожан в течение Великого поста не только ограничивать себя в еде и напитках, но и отказаться от одноразовой посуды из пластика, избегать чрезмерного использования пластиковых пакетов и упаковок. По-моему, достаточно экологический вызов», - сказал министр.

При этом он отмечает, что экологическое просвещение на самом деле играет важную роль в формировании нового поведения и привычек, которые не вредили бы окружающей среде. В течение последних лет в Украине появилось значительно больше активных людей, которые инициируют проведение интересных экологических акций по популяризации поведения по отношению к окружающей среде и украинские церкви тоже играют важную роль в этом.

«Многие наши граждане благодаря церковным установкам в последние годы постепенно отказываются от использования пластиковых цветов. На самом деле это сверхважная просветительская работа – за нее искренне благодарен всем причастным и надеюсь, что и в этом году церковь нам поможет с экологическим просвещением», - резюмировал Семерак.