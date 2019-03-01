ЦИК утвердил сметы избирательных округов на почти 43 млн гривен

Центральная избирательная комиссия Украины на выборах 2019 утвердила сметы расходов окружных избирательных комиссий на 7 территориальных избирательных округах на общую сумму более 42 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Как отмечается, комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины на общую сумму 42 млн 794 тыс. 402 гривны.

Таким образом, по состоянию на 11 марта 2019 года Комиссия утвердила единые сметы расходов ОИК 187 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных президентских выборов.