Энергетики вернули свет в дома жителей прифронтовой Марьинки

ДТЭК Донецкие электросети восстановили линию электропередач 0,4 кВ и вернули свет жителям прифронтовой Марьинки. Линия была обесточена 22 февраля в результате боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Согласование заявок на проведение аварийно-восстановительных работ длилось более 10 дней. Как только согласование было получено, ремонтные бригады приступили к восстановительным работам.

«Нашим сотрудникам удалось в очень сложных условиях восстановить электроснабжение Марьинки. Символично, что к 8 марта все жители поселка будут со светом. Особую благодарность я хочу выразить нашим сотрудникам, которые готовы выполнять свою работу при любых обстоятельствах», – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

С начала боевых действий ДТЭК Донецкие электросети устранил повреждения и обесточивания в 1 039 населенных пунктов (нарастающим итогом), что вернуло свет в дома для 2 миллионов жителей.

1671 раз устранялись повреждения и обесточивания на высоковольтных линиях; 1507раз – на подстанциях; более 13 000 раз – на трансформаторных подстанциях.