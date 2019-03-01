Порошенко согласился рассекретить часть оборонных закупок

Президент Петр Порошенко заявил о планах инициировать рассекречивание некоторых закупок в оборонной сфере.

Об этом он заявил сегодня на заседании СНБО.

"Мы должны инициировать изменения в законодательные акты для того, чтобы избежать чрезмерного засекречивания информации о государственном оборонном заказе", - отметил Порошенко.

По его словам, этот вопрос обсуждался с министром обороны, с главой СБУ. В частности, отметил президент, преимущественно открытыми могут быть закупки "старого, преимущественно советского оружия, запчастей, боеприпасов к нему".

Порошенко потребовал обеспечить широкое использование конкурентных процедур в закупках.

"В то же время, сведения о новейших разработках, в частности, в ракетной технике, новейшие технологии, в том числе информационные, и в дальнейшем оберегаются государством от чужих глаз и чужих ушей. Тут уж прошу извинить", - сказал он.