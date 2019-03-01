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ОБСЕ мониторит семь украинских телеканалов накануне выборов

Сегодня, 17:06 citynews.net.ua | Напечатать

Миссия ОБСЕ / БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) проводит мониторинг вещания семи украинских телеканалов в прайм-тайм - «UA: Первый», «1+1», «112 Украина», «5», «Украина», «Интер» и «ICTV»- по соблюдению ими избирательного законодательства.

Об этом рассказала представитель Миссии ОБСЕ /БДИПЧ Франческа Боггери во время встречи с членами Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает пресс-служба регулятора.

"При выборе этих телеканалов они ориентировались на то, сколько зрителей те охватывают, в том числе территориально. Отслеживается баланс, является ли соблюдение избирательного закона в отношении всех кандидатов, являются ли медиа свободными в размещении своих материалов, могут ли граждане получить достаточное количество информации об избирательной кампании разных кандидатов", - говорится в сообщении.

Во время встречи стороны также обсудили деятельность Независимого экспертного совета, практики рассмотрения судебных споров по вопросам нарушения избирательного законодательства. Согласовано и в дальнейшем сотрудничать и оказывать поддержку, также представители мониторинговых миссий приглашены к участию в рабочей группе Национального совета, осуществляющего надзор за ходом избирательного процесса в СМИ.

Во встрече принимали участие первый заместитель председателя Национального совета Ольга Герасимьюк, члены Национального совета Валентин Коваль, Сергей Костинский, Олег Черныш и представителями Миссии ОБСЕ / БДИПЧ Франческа Боггери и Европейской сети мониторинга выборов (ENEMO) Аной Ненезич. В целом они обсудили особенности нынешней избирательной кампании, полномочия регулятора по надзору за деятельностью СМИ в предвыборный период и их реализацию в рамках специально созданной рабочей группы.


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