Суд по делу Штепы перенесли: она опять заболела

Заседание суда по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность Украины, не состоялось: ночью она госпитализирована.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.

«Заседание суда не состоялось, ночью Штепу госпитализировали в больницу по месту жительства, то есть, в Славянске. Диагноз – обострение хронической болезни сердца», - отметил адвокат.

По его словам, очередное заседание назначено на 12 марта: «Это будет подготовительное заседание в связи со сменой судейской коллегии. Ожидается, что прокуратура предложит рассмотреть вопрос об избрании для Штепы меры пресечения. По разным причинам мера не избрана с января 2018 года».

Напомним, 25 февраля заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы не состоялось: судья был на больничном. Заседание перенесли на 4 марта.

До этого трижды переносили суд по причине того, что Штепа заболела, заявила о резком ухудшении состояния здоровья или находилась на медобследовании.

Состав суда в ее деле обновлялся уже 11 раз.