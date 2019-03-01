В Украине в неполных семьях живут 3 млн детей

В Украине почти 3 млн детей живут в неполных семьях.

Об этом сообщает в Twitter министр юстиции Павел Петренко.

Как отмечается, из 3 млн детей, 550 тыс. не получают алиментов от одного из родителей.

"Около 3 миллионов украинских детей живут в неполных семьях. 550 тысяч из них являются фактически жертвами экономического насилия одного из родителей, который забыл об этих детях. 20% новорожденных детей матери регистрируют, не указывая отца", - говорится в сообщении.