В Украине в неполных семьях живут 3 млн детей

В Украине в неполных семьях живут 3 млн детейСегодня, 16:40
В Украине почти 3 млн детей живут в неполных семьях.
Об этом сообщает в Twitter министр юстиции Павел Петренко.
Как отмечается, из 3 млн детей, 550 тыс. не получают алиментов от одного из родителей.
"Около 3 миллионов украинских детей живут в неполных семьях. 550 тысяч из них являются фактически жертвами экономического насилия одного из родителей, который забыл об этих детях. 20% новорожденных детей матери регистрируют, не указывая отца", - говорится в сообщении.