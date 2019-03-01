Суд в Гааге поддержал «Нафтогаз» в споре за утраченные в Крыму активы

Постоянная палата Третейского суда в Гааге вынесла решение о компенсации НАК «Нафтогаз Украина» за потерянные вследствие аннексии Крыма активы. Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев заявил на брифинге в Киеве.

Суд вынес решение 27 февраля.

Сумма компенсации не называется. Сам «Нафтогаз» оценивает потери в 5 миллиардов долларов.

«Мы смогли доказать в трибунале, во-первых, факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия как государство виновна в потере наших активов и должна предоставить НАК Нафтогаз Украины компенсацию», — сказал Коболев.

По его словам, сумма компенсации станет темой следующего слушания, которое ожидается в 2019 году.