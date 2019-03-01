Сегодня, 1 марта 2019 года, для граждан Украины вступили в силу поездки в Грузию по внутренним паспортам в виде ID-карт.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

В частности, 1 марта вступило в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований. В дополнение к существующему безвизовому режиму вводятся взаимные поездки на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Вступили в силу поездки в Грузию по ID-паспортам

Таким образом, владельцам внутренних ID-паспортов для посещения Грузии необязательно иметь при себе заграничный паспорт.