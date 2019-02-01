Рада продлила еще на три месяца работу ВСК по делу Гандзюк

Верховная Рада утвердила отчет Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов и продлила работу ВСК еще на три месяца.

За принятие соответствующего постановления №10020 проголосовали 290 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Предполагается, что принятие данного постановления позволит продлить работу ВСК на три месяца с целью дальнейшего расследования сведений относительно нападений на активистов.

Также депутаты изменили состав ВСК - вместо Евгения Рыбчинского в нее теперь входит Сергей Шахов. Кроме того, ВСК через две недели должна представить в Раде промежуточный отчет о своей деятельности.

"Комиссия пришла к согласию, что досудебное расследование по 11 уголовным производствам проходит неэффективно и безрезультатно. Об этом свидетельствует продолжительность проведения досудебного расследования, перечень совершенных за это время судебных действий, а также отсутствие обвинительных актов... Учитывая ограниченный трехмесячный срок деятельности временной следственной комиссии, растянутость сроков предоставления ответов на направленные обращения и значительное количество дел, которые расследуются по всей Украине, не удалось обработать весь массив информации и сделать окончательные выводы. Существует необходимость продлить работу Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов и выяснить, насколько эффективно проходит досудебное расследование по этим делам", - пояснил в своем выступлении председатель ВСК Борислав Береза.

За три месяца своей деятельности комиссия провела 10 заседаний, среди которых выездные в Одессе и Херсоне. По словам Березы, ВКС направила 90 обращений в территориальные органы полиции и прокуратуру для получения информации о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве по фактам нападений на активистов.