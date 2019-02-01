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Канал «Северский Донец – Донбасс» каждый час терял более 30 кубов воды

Сегодня, 11:06 citynews.net.ua | Напечатать

Канал «Северский Донец – Донбасс», который попал под обстрел 21 февраля, восстановлен. Об этом сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса».

«Аварийно-восстановительные бригады Регионального управления по эксплуатации канала закончили ремонтные работы на магистральном водоводе диаметром 2100 мм канала Северский Донец-Донбасс, поврежденном в результате боевых действий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после выполнения подготовительных работ по расчистке образовавшейся наледи в зоне утечки заварено два отверстия по 10 мм и две трещины – одна длиной 200 мм в районе арочного перехода, другая длиной 800 мм в районе анкерной опоры. Каждый час канал терял более 30 кубических метров питьевой воды.

В настоящее время начато заполнение магистрального трубопровода водой. Он выйдет на полную мощность подачи воды 1 марта.


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