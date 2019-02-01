В оккупированной Ясиноватой на пожаре погибли трое малышей

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой во время пожара погибли трое маленьких детей.

Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как сообщают в «ДНР», пожар произошел 27 февраля в частном жилом доме по ул. Скрыпника в Ясиноватой. «В результате погибло трое детей: девочка 2013 года рождения, два мальчика – 2014 года рождения и 2017 года рождения. Пожаром уничтожен деревянный пол на площади 7 кв. м, перекрытие на площади 5 кв. м, два оконных блока, вещи и мебель б/у. Закопчены стены и перекрытие. Причина пожара устанавливается», – утверждают в «МЧС».