» » На Сумщине задержали банду, воровавшую нефть

На Сумщине задержали банду, воровавшую нефть

Сегодня, 18:04 citynews.net.ua | Напечатать

На Сумщине задержали банду, воровавшую нефтьВ Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией пресекли деятельность организованной группировки, участники которой занимались хищением государственной нефти на территории региона, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Полтавской и Сумской областей систематически похищали нефть из нефтепроводов, расположенных в Ахтырском районе.

Злоумышленники осуществляли несанкционированные «врезки» в нефтепроводы и, используя специальное оборудование, перекачивали похищенную продукцию в автоцистерны. Затем сырье доставляли на частные предприятия в другие регионы, где реализовывали коммерческим структурам для переработки.

По предварительным оценкам стоимость похищенных только с начала года нефтепродуктов составляет около ста тысяч гривен.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли средства связи, поддельные автомобильные номера и орудия для незаконных «врезок».

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса Украины организатору незаконной схемы сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос о уведомление о подозрении другим фигурантам дела. Продолжается досудебное следствие.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:36

На Донбассе за день ранен 1 украинский военный

Сегодня, 17:59

В Украине с апреля «доступные лекарства» можно будет получить только по электронному рецепту

Сегодня, 16:59

На Донбассе за линиями отвода зафиксировано тяжелое вооружение боевиков

Сегодня, 16:45

В Северодонецке задержали группу наркоторговцев

Сегодня, 15:58

На Луганщине по материалам СБУ к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы осужден боевик

Сегодня, 15:16

КПВВ в ЛНР также переходят на весенний график

Сегодня, 14:42

На Луганщине работник областного центра по гидрометеорологии присвоил более 60 тыс. грн

Сегодня, 14:37

ГУР объяснило, зачем в Донбасс перебросили российских военных

Сегодня, 12:59

СМИ: В штабе ООС не подтвердили информацию о захвате в плен военного

Сегодня, 12:18

В Лисичанске полицейские нашли потерявшегося мальчика

Сегодня, 11:53

СМИ: Боевики заявили о захвате в плен украинского военного

Сегодня, 11:05

СК РФ открыл уголовное дело на украинских правоохранителей

Новости Украины:

Сегодня, 18:40

Канада выделила $ 3,8 млн на план действий Совета Европы для Украины

Сегодня, 18:04

На Сумщине задержали банду, воровавшую нефть

Сегодня, 17:59

В Украине с апреля «доступные лекарства» можно будет получить только по электронному рецепту

Сегодня, 17:26

В Украине за неделю от гриппа умерли 8 человек

Сегодня, 16:58

Минрегиону поручили обустроить школы теплыми туалетами

Сегодня, 15:42

Украинские БМП “переобуют” в отечественные гусеницы

Сегодня, 14:40

"Укрзализниця" запускает ежедневное железнодорожное сообщение между Харьковом и Мариуполем

Сегодня, 13:16

«Славкурорт» проверит прокуратура

Сегодня, 12:39

В Харькове сессию горсовета закрыли из-за сообщения о заминировании здания мэрии

Сегодня, 11:51

На блокпосту в Херсонской области полицейские изъяли контрабандную водку

Сегодня, 10:08

Группа Freedom-Jazz отказалась от участия в Евровидении

Сегодня, 09:43

На территории РФ незаконно удерживаются 35 украинцев

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 