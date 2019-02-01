В Харькове сессию горсовета закрыли из-за сообщения о заминировании здания мэрии

В Харькове во время сессии городского совета сегодня, 27 февраля, неизвестные сообщили о заминировании здания мэрии.

Об этом сообщает NewsRoom.

Как отмечается, в 10:00 на горячую линию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступил звонок от мужчины, который якобы слышал на митинге о том, что готовится теракт. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Однако, несмотря на сообщения о минировании, горсовет продолжил заседание. Депутаты и мэр Харькова Геннадий Кернес рассмотрели первый вопрос, после чего Кернес закрыл сессию.

Издание пишет, что из здания должны эвакуировать сотрудников, депутатов и посетителей. По мнению активистов сообщение о взрывчатке было сделано, чтобы выгнать их на улицу. Активисты требовали отменить решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.