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На блокпосту в Херсонской области полицейские изъяли контрабандную водку

Сегодня, 11:51 citynews.net.ua | Напечатать

Во вторник, 26 февраля, полицейские роты патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" Главного управления Нацполиции Херсонской области на блокпосту остановили автомобиль "Форд транзит", в котором перевозили контрабандную водку.

На блокпосту в Херсонской области полицейские изъяли контрабандную водку

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"Во время проверки указанного транспортного средства в кузове обнаружено водку "Александрийская", "Столичная" и "Александрийская с перцем" в количестве 10 ящиков и 40 литров водки в тетропаках, которую гражданин Д. перевозил без соответствующих документов", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Лисичанского отдела полиции.


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