На территории РФ незаконно удерживаются 35 украинцев

В аннексированном Крыму незаконно удерживаются 34 гражданина Украины, на территории России – 35 украинцев и 24 военнопленных украинских моряка, захваченных в Керченском проливе в 2018 году.

Кроме того, известно о более чем 500 заложниках и пропавших без вести в результате вооруженной агрессии РФ на востоке Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, 26 февраля состоялась министерская панельная дискуссия о нарушении прав человека украинских военнопленных и политических заложников РФ. Участие в обсуждении приняли представители государств-членов ООН, представители международных и неправительственных организаций.

Во время дискуссии Денисова напомнила, что в результате военных действий на Донбассе 10 тыс. человек были убиты и 24 тыс. получили ранения.

«Известно о более чем 500 заложниках и пропавших без вести в результате вооруженной агрессии РФ на востоке страны. 34 гражданина Украины незаконно содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории временно оккупированного Крыма и 35 – на территории России. Многим из них не оказывается медицинская помощь и они находятся в ненадлежащих условиях содержания», – сообщила она.

«Еще раз напомнила о 24 украинских моряках, которые были захвачены и заключены Россией в нарушение Конвенции ООН по морскому праву», – добавила омбудсмен.

Кроме того, она напомнила о 23 заявлениях арестованных в Украине российских граждан, что обратились с письмами к президенту РФ с просьбой об обмене. Эти письма были переданы нотами посольства Украины в РФ в МИД РФ.