В Мариуполе рядом с девятиэтажным домом обнаружили противотанковую мину

Противотанковую мину, которая была обнаружена в трех метрах от многоквартирного дома, изъяли спасатели в Мариуполя.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области, для этого пришлось эвакуировать жителей.

Сообщение о том, что возле одного из домов на ул. Троицкая в пгт. Мариуполь Донецкой области находится подозрительный предмет, поступило на телефон Службы спасения «101» в 9:07.

На место происшествия немедленно выехали специалисты ГСЧС для идентификации находки.

Выяснилось, что примерно в трех метрах от девятиэтажного жилого дома находится противотанковая мина. Немедленно были вызваны пиротехнические расчеты Главного управления и представители Национальной полиции.

Место нахождения взрывоопасного предмет был огорожено, осуществлена эвакуация граждан.

Пиротехники изъяли мину и обследовали территорию. Боеприпас будет уничтожен установленным способом.