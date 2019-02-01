В Мариуполе рядом с девятиэтажным домом обнаружили противотанковую мину

В Мариуполе рядом с девятиэтажным домом обнаружили противотанковую минуСегодня, 17:21
Противотанковую мину, которая была обнаружена в трех метрах от многоквартирного дома, изъяли спасатели в Мариуполя.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области, для этого пришлось эвакуировать жителей.
Сообщение о том, что возле одного из домов на ул. Троицкая в пгт. Мариуполь Донецкой области находится подозрительный предмет, поступило на телефон Службы спасения «101» в 9:07.
На место происшествия немедленно выехали специалисты ГСЧС для идентификации находки.
Выяснилось, что примерно в трех метрах от девятиэтажного жилого дома находится противотанковая мина. Немедленно были вызваны пиротехнические расчеты Главного управления и представители Национальной полиции.
Место нахождения взрывоопасного предмет был огорожено, осуществлена эвакуация граждан.
Пиротехники изъяли мину и обследовали территорию. Боеприпас будет уничтожен установленным способом.